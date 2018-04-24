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В матовый хаки «одевают» экспонаты в парке Победы в Вологде
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В матовый хаки «одевают» экспонаты в парке Победы в Вологде 

Вологда.рф 2 часа назад
Покрасить предстоит военную технику, установленную в парке. Краску наносят с помощью распылителей на предварительно подготовленную основу — перед покраской экспонаты отмыли и обезжирили.
Музей под открытым небом приводят в порядок ежегодно в преддверии одного из главных праздников — 9 Мая. Обновить краску предстоит у четырех единиц самоходной техники, четырех пушек, планерного самолета и вертолета. К расходам подошли ответственно, часть работ выполняют самостоятельно, без привлечения подрядных организаций.
«В прошлом году руководство парка привлекало к покраске подрядчиков, работы обошлись в 80 тысяч рублей. Мы решили сэкономить — красим сами, приобрели краскопульты и расходники. Специальную краску для техники нам предоставил спонсор — «Ярославские краски». Экспонаты будут матовыми, цвета хаки, краска наносится неоднородно, получается как бы защитный цвет с вкраплениями. Выглядеть техника будет не хуже той, которая участвует в парадах», — рассказал директор учреждения «Парк культуры и отдыха „Ветеранов труда“ Юрий Коневич.
Кроме того, пять групп скамеек парка дополнят урнами, проведут противоклещевую обработку. Сейчас, в преддверии Дня Победы, в порядок приводят сразу не только парк Победы. На эти цели из бюджета города выделено 1,2 млн рублей.
В Кремлевском саду разобрана сцена на танцплощадке, ее ремонтируют. В саду появятся новые скамейки, обрезку деревьев и кустарников провели в прошлом году осенью. Обновят входную группу — уберут потрескавшуюся побелку, зачистят, нанесут шпаклевку и заново побелят.
В Евковском парке проведут противоклещевую обработку и подсыплют одну из пешеходных дорожек. Также на территории трех парков проведут субботники, все работы будут завершены до 6 мая.
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