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Матвиенко: Расширение НАТО ухудшает ситуацию с безопасностью в Европе
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Матвиенко: Расширение НАТО ухудшает ситуацию с безопасностью в Европе 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
«Позиция России здесь открытая, последовательная и понятная. Мы выступаем против расширения НАТО в Европе, против милитаризации европейских государств, против новых разделительных линий, которые создаются таким образом. Мы считаем, что это не улучшает, а ухудшает ситуацию с безопасностью на европейском континенте», — сказала глава Совфеда.
Европейская безопасность, продолжила она, невозможна без России так же, как и безопасность России невозможна без Европы. «Поэтому мы делаем все, чтобы в диалоге с нашими партнерами разъяснять нашу позицию и по-прежнему выступаем за единое поле безопасности от Лиссабона до Владивостока, чтобы наш общий единый европейский дом был процветающим, безопасным», — отметила глава Совфеда. «Это возможно сделать только общими усилиями всех государств», — заключила она.
Босния и Герцеговина, в состав которой входит Республика Сербская, декларирует в качестве внешнеполитического приоритета сближение с ЕС и НАТО, в 2008 году страна была приглашена в «Интенсивному диалогу» с альянсом, однако в 2010 году процесс оказался замороженным из-за неурегулированности вопроса о военной недвижимости между государством и этнитетами — федерацией Боснии и Герцеговины и Республикой Сербской. В 2017 году Народная скупщина РС приняла резолюцию о военном нейтралитете.
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