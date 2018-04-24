В Швейцарии резко вырос спрос на курсы выживания

Швейцарии значительно вырос интерес к курсам выживания из-за страха перед природными катастрофами и терроризмом, сообщает портал 20min.

По данным одного из специализированных агентств, люди хотят подготовиться к нештатной ситуации, которая может возникнуть в результате террористического акта, техногенной катастрофы или природных катаклизмов на отдыхе в тропических странах.

В этой связи инструкторы детально прорабатывают сценарии безопасного выхода из горящего здания, поиска укрытия на случай возникновения хаотичной стрельбы или взрывов на улице или в помещении. Кроме того, прививается умение длительное время обходиться без электричества и запасов питьевой воды.

Специалисты отмечают, что причины для посещения курсов по выживанию могут быть самые разные. Некоторые граждане хотят избежать возможных проблем в путешествии. Они учатся, какие растения можно употреблять в пищу в диком лесу, как ориентироваться на местности или зажечь огонь с помощью одной спички. Многие приходят на занятия семьями.

Среди посетителей курсов много горожан, которые устали от стресса и хотят окунуться в природу, вернуться, как они говорят, к «истокам человеческого существования». «Порядка 95% выживания зависит от способности человека правильно оценить кризисную ситуацию и лишь пять процентов от полученных во время занятий навыков», — утверждает опытный эксперт Тим Диас.