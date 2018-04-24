Ещё
В Швейцарии резко вырос спрос на курсы выживания
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Швейцарии резко вырос спрос на курсы выживания 

Российская Газета 2 часа назад
В Швейцарии значительно вырос интерес к курсам выживания из-за страха перед природными катастрофами и терроризмом, сообщает портал 20min.
По данным одного из специализированных агентств, люди хотят подготовиться к нештатной ситуации, которая может возникнуть в результате террористического акта, техногенной катастрофы или природных катаклизмов на отдыхе в тропических странах.
В этой связи инструкторы детально прорабатывают сценарии безопасного выхода из горящего здания, поиска укрытия на случай возникновения хаотичной стрельбы или взрывов на улице или в помещении. Кроме того, прививается умение длительное время обходиться без электричества и запасов питьевой воды.
Специалисты отмечают, что причины для посещения курсов по выживанию могут быть самые разные. Некоторые граждане хотят избежать возможных проблем в путешествии. Они учатся, какие растения можно употреблять в пищу в диком лесу, как ориентироваться на местности или зажечь огонь с помощью одной спички. Многие приходят на занятия семьями.
Среди посетителей курсов много горожан, которые устали от стресса и хотят окунуться в природу, вернуться, как они говорят, к «истокам человеческого существования». «Порядка 95% выживания зависит от способности человека правильно оценить кризисную ситуацию и лишь пять процентов от полученных во время занятий навыков», — утверждает опытный эксперт Тим Диас.
Российская Газета: последние новости
В Ленобласти накануне посевной обнаружились проблемы АПК Матвиенко получила высший орден Республики Сербской Выдвинутая на пост главы ЦРУ Джина Хэспел ранее пытала людей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греф анонсировал «грандиозные изменения»187
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву28
Совет Европы пригрозил наказать Россию83
В московском метро произошло ЧП8
Победителя олимпиады нашли мертвым после проверки ФСБ101
Видео
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
00:45
На МКС потекла желтая вода
Наука и техника
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
20:11
Началось строительство станции «Давыдково»
Новости Москвы Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение