Ямочный ремонт в районе Льнокомбината и улицы Гагарина прямо сейчас проводят дорожники

Рабочие приводят в порядок участки улиц Беляева, Дзержинского, Технического переулка. Сейчас ямочный ремонт проходит с использованием обычного асфальта. Бригады по 8 человек работают и днем, и ночью. На смену дорожники выходят ежедневно, в том числе и в выходные.

Также сегодня ликвидируют ямы и выбоины в районе улиц Гагарина, Преображенского, Южакова, Панкратова и Щетинина. Работы идут и в селе Молочное. Как правило, в бригаде 8 рабочих и порядка 5 единиц техники — асфальтоукладчик, каток, фреза, 1-2 самосвала.

«Работы идут планомерно по районам, в том числе и по обращениям вологжан, которые передают нам городские власти», — отметил представитель компании «Магистраль» Алексей Становов.

Кроме того, запланирован ремонт верхнего слоя покрытия на ул. М. Ульяновой от Советского проспекта до ул. Козленской. Там 9 мая — в День Победы — пройдет шествие «Бессмертного полка».

Далее на очереди — Новгородская, Ярославская и участок Ленинградской рядом с троллейбусным депо. Там ямочный ремонт стартует во второй декаде мая.