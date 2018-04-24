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Ямочный ремонт в районе Льнокомбината и улицы Гагарина прямо сейчас проводят дорожники
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Ямочный ремонт в районе Льнокомбината и улицы Гагарина прямо сейчас проводят дорожники 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Рабочие приводят в порядок участки улиц Беляева, Дзержинского, Технического переулка. Сейчас ямочный ремонт проходит с использованием обычного асфальта. Бригады по 8 человек работают и днем, и ночью. На смену дорожники выходят ежедневно, в том числе и в выходные.
Также сегодня ликвидируют ямы и выбоины в районе улиц Гагарина, Преображенского, Южакова, Панкратова и Щетинина. Работы идут и в селе Молочное. Как правило, в бригаде 8 рабочих и порядка 5 единиц техники — асфальтоукладчик, каток, фреза, 1-2 самосвала.
«Работы идут планомерно по районам, в том числе и по обращениям вологжан, которые передают нам городские власти», — отметил представитель компании «Магистраль» Алексей Становов.
Кроме того, запланирован ремонт верхнего слоя покрытия на ул. М. Ульяновой от Советского проспекта до ул. Козленской. Там 9 мая — в День Победы — пройдет шествие «Бессмертного полка».
Далее на очереди — Новгородская, Ярославская и участок Ленинградской рядом с троллейбусным депо. Там ямочный ремонт стартует во второй декаде мая.
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