Юнармейцы второй раз выйдут на парады Победы 9 мая по всей России

"Хорошей традицией становится участие юнармейцев в парадах Победы, которые пройдут в Москве, во всех городах-героях и городах, где дислоцируются штабы военных округов. Именно лучшие юнармейские отряды получили право принять участие в парадах Победы", — сказал Барышев на пресс-конференции.

По его словам, парад показывает молодым ребятам, что Вооружённые силы предоставляют серьёзные возможности для будущего карьерного роста и личностного развития.

"Вот уже во второй раз в параде Победы на Красной площади примет участие расчёт юнармейцев. Это ребята и девушки из Москвы, Московской области — лучшие из лучших. 273 юнармейца во главе с начальником главного штаба «Юнармии» Дмитрием Труненковым пройдут 9 мая по Красной площади", — добавил Барышев.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано по инициативе министерства обороны России в 2016 году. К настоящему времени в него вступили уже более 250 тысяч человек.