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Юнармейцы второй раз выйдут на парады Победы 9 мая по всей России
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Юнармейцы второй раз выйдут на парады Победы 9 мая по всей России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Парадные расчёты общественного движения «Юнармия» во второй раз будут участвовать в парадах Победы 9 мая, заявил начальник главного управления по работе с личным составом министерства обороны России Михаил Барышев.
"Хорошей традицией становится участие юнармейцев в парадах Победы, которые пройдут в Москве, во всех городах-героях и городах, где дислоцируются штабы военных округов. Именно лучшие юнармейские отряды получили право принять участие в парадах Победы", — сказал Барышев на пресс-конференции.
По его словам, парад показывает молодым ребятам, что Вооружённые силы предоставляют серьёзные возможности для будущего карьерного роста и личностного развития.
"Вот уже во второй раз в параде Победы на Красной площади примет участие расчёт юнармейцев. Это ребята и девушки из Москвы, Московской области — лучшие из лучших. 273 юнармейца во главе с начальником главного штаба «Юнармии» Дмитрием Труненковым пройдут 9 мая по Красной площади", — добавил Барышев.
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано по инициативе министерства обороны России в 2016 году. К настоящему времени в него вступили уже более 250 тысяч человек.
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