Экономист: Российские компании подчинятся властям или потеряют всё

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире НСН заявил, что немногие компании осмелятся пойти против закона.

«У нас почти все банки, многие авиакомпании, сотовые компании, торговые сети не работают в Крыму . Это всё делается медленно через Думу. Чтобы их принять, потребуется полгода, год. Этого времени будет достаточно, чтобы они сделали выбор, что для них важнее: сохранить лояльность российского государства, подчиниться российским требованиям и работать везде или потерять всё. Они должны будут решить, с кем они: с теми, кто будет защищать национальную экономику, либо с американскими или британскими «братьями». Я бы отнесся очень серьёзно. Мне кажется, совсем немногие компании осмелятся сопротивляться принятому государством решению», — отметил эксперт.

Рост пошлин на загранпаспорта не даст регионам отдыхать за рубежом По словам Василия Колташова, депутаты Госдумы сами не понимают, насколько далеко зайдут в этом вопросе.

«Почти все компании избегали работать с Крымом. Скорее всего, они будут вынуждены работать в более или менее мягкой форме, чтобы не попадать под санкционные удары. Их не будут судить строго, главное, чтобы они сделали принципиальный выбор. Он в первую очередь связан с “Русалом” , потому что американцы, декларировавшие десятилетиями вмешательство в экономику, в дела частных компаний, теперь вмешиваются в дела иностранной компании, указывая, кто должен руководить. Те, кто сейчас запустил процесс в Думе, сами не понимают, как далеко они зайдут, принуждая к сопротивлению санкциям российский бизнес. Они, возможно, пытаются в мягкой форме намекнуть, но в конечном итоге изменения будут носить очень глубокий характер», — считает Колташов.

Как подчеркнул экономист, план США в отношении России не сработал.

«Предполагалось, что санкции в отношении российских компаний и их собственников приведут к тому, что они объединятся, свергнут Путина и откроют страну для деятельности американских чиновников и корпораций. В 2017 году это считалось возможным, когда либеральная оппозиция набирала вес. Но процессы пошли иначе, появилась элитарная консолидация», — заключил в эфире НСН Колташов.