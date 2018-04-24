Экономист: Российские компании подчинятся властям или потеряют всё 

Законопроект об уголовной ответственности за соблюдение антироссийских санкций на территории РФ будет принят во время весенней сессии Госдумы. Об этом журналистам 24 апреля заявил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. По его словам, это будет отдельный законопроект, подразумевающий поправки к Уголовному кодексу РФ, сообщает ТАСС.
Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире НСН заявил, что немногие компании осмелятся пойти против закона.
«У нас почти все банки, многие авиакомпании, сотовые компании, торговые сети не работают в Крыму. Это всё делается медленно через Думу. Чтобы их принять, потребуется полгода, год. Этого времени будет достаточно, чтобы они сделали выбор, что для них важнее: сохранить лояльность российского государства, подчиниться российским требованиям и работать везде или потерять всё. Они должны будут решить, с кем они: с теми, кто будет защищать национальную экономику, либо с американскими или британскими «братьями». Я бы отнесся очень серьёзно. Мне кажется, совсем немногие компании осмелятся сопротивляться принятому государством решению», — отметил эксперт.
Рост пошлин на загранпаспорта не даст регионам отдыхать за рубежом По словам Василия Колташова, депутаты Госдумы сами не понимают, насколько далеко зайдут в этом вопросе.
«Почти все компании избегали работать с Крымом. Скорее всего, они будут вынуждены работать в более или менее мягкой форме, чтобы не попадать под санкционные удары. Их не будут судить строго, главное, чтобы они сделали принципиальный выбор. Он в первую очередь связан с “Русалом”, потому что американцы, декларировавшие десятилетиями вмешательство в экономику, в дела частных компаний, теперь вмешиваются в дела иностранной компании, указывая, кто должен руководить. Те, кто сейчас запустил процесс в Думе, сами не понимают, как далеко они зайдут, принуждая к сопротивлению санкциям российский бизнес. Они, возможно, пытаются в мягкой форме намекнуть, но в конечном итоге изменения будут носить очень глубокий характер», — считает Колташов.
Как подчеркнул экономист, план США в отношении России не сработал.
«Предполагалось, что санкции в отношении российских компаний и их собственников приведут к тому, что они объединятся, свергнут Путина и откроют страну для деятельности американских чиновников и корпораций. В 2017 году это считалось возможным, когда либеральная оппозиция набирала вес. Но процессы пошли иначе, появилась элитарная консолидация», — заключил в эфире НСН Колташов.
Напомним, 6 апреля Минфин США опубликовал очередной санкционный список, куда попали многие чиновники, крупные бизнесмены из РФ, а также российские компании. Из-за этого резко упали акции «Русала», во главе которого стоит Олег Дерипаска, попавший под ограничительные меры. Также в Вашингтоне допустили смягчение санкций, если к руководству придёт другой человек. Сейчас Госдума разрабатывает законопроект об ответных мерах США, сообщает Ura.ru.