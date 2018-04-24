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Проигравший борьбу с раком Хабенский: Я понял, что грош нам цена
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Проигравший борьбу с раком Хабенский: Я понял, что грош нам цена 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Константин Хабенский стал очередным звездным гостем передачи Владимира Познера. Популярный артист дал откровенное интервью, в котором рассказал о потере жены.
Константин Хабенский впервые за многие годы рассказал о первой жене Анастасии, которая 11 лет назад умерла из-за онкологического заболевания. Актер начал свое повествование с того, что упомянул о благотворительном фонде, организованном в помощь детям, страдающим опухолью головного мозга (именно такой диагноз был диагностирован у Анастасии Хабенской). Так, за десять лет работы фонд помог более тысяче детей.
Собственно, на благотворительность его подвигла тяжелая болезнь супруги. «Подтолкнула к этому очень простая вещь. Одиннадцать лет назад у меня в семье случилась беда. У Насти, моей жены, обнаружили онкологию головного мозга. Сделали две операции, мы переехали в Америку продолжать лечение. И чтобы отвлечь ее от этой истории, я предложил ей заниматься помощью другим — детям с этой же болезнью. И она начала. Мы начали вместе, потом ее не стало, и я понял, что грош нам цена, если это будет однодневная история», — рассказал Константин.
Проиграв борьбу с раком, Хабенский спрятался от прессы, он не выходил в свет, не общался с журналистами. Артист посвятил себя воспитанию их с Анастасией маленького сына Ивана. Отметим, что сейчас мальчик вместе с бабушкой живет в Испании. Однако связи сын и отец не потеряли, к примеру, на день рождения Ивану Константин закатил грандиозную вечеринку.
В 2013 году Хабенский женился. Его избранницей стала актриса Ольга Литвинова. В 2016 году она подарила ему дочь Александру. О своей личной жизни актер продолжает на распространяться, зато многочисленные поклонники готовы говорить о самом артисте круглосуточно.
Так, в комментариях к интервью Познера фанаты рассыпались в комплиментах Хабенскому. «Приятный человек и отличный актер! По моему скромному мнению — лучший наш актер (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)», «Тот случай, когда голос уже половина эстетического удовольствия) спасибо большое за Константина, Владимир Владимирович﻿», «Хабенский молодец наш человек», «талантливый человечище. и с большой душой. уважаю», — высказались пользователи Сети.
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