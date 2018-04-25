Хабенский рассказал, как пытался спасти жену

Константин Хабенский обычно не рассказывает о личном. Но став гостем на проекте Владимира Познера актер решил сделать исключение. В этом году исполняется 10 лет с момента основания благотворительного фонда Константина Хабенского и артист рассказал, как ему пришла идея организации благотворительной организации.

В декабре 2008 года Хабенский понес большую утрату — скончалась его супруга Анастасия, мать первенца артиста Ивана. У женщины была диагностирована опухоль мозга. Анастасии было проведено несколько операций, но увы.

Константин пытался помочь жене, отвез ее на лечение в США , в какой-то момент чтобы отвлечь супругу от нехороших мыслей предложил организовать фонд помощи детям, страдающим от заболеваний головного мозга. Анастасии идея понравилась и практической до самой смерти женщина старалась помочь другим. По словам Хабенского, когда его супруга скончалась, он понял, что продолжит работу в рамках своего благотворительного проекта. Поскольку, «грош нам цена, если это будет однодневная история». Как говорит артист, за эти годы, благотворительный фонд Хабенского спас более тысячи детей.

Напомним, в 2013 году Константин снова решился на брак — Хабенский женился на актрисе Ольге Литвиновой

В ходе программы Хабенский также рассказал какие фильмы оказали на него наибольшее влияние и чем российское кино отличается от советского.