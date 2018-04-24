Столичное УФАС выдало предписания двум компаниям и «Яндексу» из-за нарушения закона «О рекламе»

«Московским УФАС России были установлены нарушения, допущенные недобросовестными рекламодателями ООО «Шарплэйз» и KOFFER при размещении в системе «Яндекс. Директ» рекламных слоганов «Лазерный минимаркер! — Поставщик №1», «KOFFER №1 в России!», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в спорной рекламе обозначения «№1» направлено на распространение позитивной информации о производителе лазерного оборудования ООО «Шарплэйз» и изготовителе аксессуаров KOFFER путем некорректного сравнения с конкурентами.

«Ведомство напоминает, что сравнение без указания конкретных характеристик с другими хозяйствующими субъектами-конкурентами или его товарами с использованием слов «лучший», «первый», «номер один», «самый», «только», «единственный» и иных слов такого рода создает впечатление о превосходстве, что не допускается в рекламе. Рекламодатели спорной рекламы признаны нарушавшими п. 1 ч. 2 и п. 1 ч. 3 ст. 5 Федерального закона «О рекламе». ООО «Шарплэйз», KOFFER, ООО «Яндекс» выданы предписания о недопущении размещения подобной рекламы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ближайшее время в отношении них будут возбуждены административные производства в соответствии со ст. 14.33 КоАП РФ.