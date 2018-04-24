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В Чувашии перезахоронили останки красноармейца, обнаруженные в ходе поисковых работ
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В Чувашии перезахоронили останки красноармейца, обнаруженные в ходе поисковых работ 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
На кладбище села Хирпоси Вурнарского района родственникам были переданы, а затем перезахоронены останки участника Великой Отечественной войны Александра Платоновича Платонова, найденные в Смоленской области.
В Чувашии перезахоронили останки красноармейца, обнаруженные в ходе поисковых работ в Смоленской области.
На кладбище села Хирпоси Вурнарского района родственникам были переданы, а затем перезахоронены останки участника Великой Отечественной войны Александра Платоновича Платонова, уроженца Чувашии.
В мероприятии приняли участие представители военных комиссариатов республики, ветеранских организаций, поисковых отрядов, жители села Хирпоси, родные и близкие военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Около могилы солдата стоял Почетный караул, Александра Платоновича Платонова захоронили под оружейный залп и траурную мелодию оркестра.
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