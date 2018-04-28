Более 53 тысяч кубометров мусора убрано с улиц Нижнего Новгорода

и вывезено на полигоны

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства, это произошло с момента старта месячника, 5 апреля.

28 апреля, в субботу, в субботнике вместе с нижегородцами принял участие мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов

«Погода отличная. Мы с сотрудниками администрации сегодня убирали сквер у памятника Горького. Обратили внимание на большое количество прошлогодней листвы и «бычков», сопоставимых с количеством листьев», — заявил мэр, отметив, что участники уборки пришли к выводу о необходимости проведения еще одного субботника.

Следует отметить, что с начала месячника по благоустройству, в котором уже приняли участие почти восемь тысяч горожан, отремонтировано 64 спортивных и 185 детских площадок, установлено 268 урн, ликвидировано 107 несанкционированных свалок, посажено 238 деревьев. Кроме того, очищено от мусора 15,4 млн квадратных метров газонов. С кладбищ и мемориалов вывезено более 2,8 тысяч кубометров мусора.