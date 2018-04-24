Глава Адыгеи выступил перед депутатами с отчетом о деятельности Кабмина РА

Сегодня на XXIV заседании Госсовета — Хасэ РА глава РА Мурат Кумпилов выступил перед депутатами с ежегодным отчётом о результатах деятельности Кабинета министров республики за минувший год.

В своём выступлении глава Адыгеи отметил основные направления деятельности органов исполнительной власти, сообщил о достигнутых показателях и задачах, над выполнением которых органы исполнительной власти республики работали в 2017 году. При этом руководитель региона подчеркнул, что многие вопросы решались путем диалога законодательной и исполнительной власти, в рамках правительственного часа на заседаниях Госсовета — Хасэ РА.

Глава Адыгеи указал на достигнутый высокий уровень легитимности органов власти всех уровней и политической культуры в регионе. Подтверждением этому являются результаты выборных компаний. В прошлом году в Адыгее их было 65. Наиболее значимым событием стали выборы Президента Российской Федерации, которые в республике прошли при высокой явке и хорошей организации.

«Приоритетным направлением нашей деятельности являются обеспечение социально-политической стабильности в Адыгее, укрепление конструктивного взаимодействия с институтами гражданского общества. Большое значение мы придаем мероприятиям по предупреждению религиозной и национальной розни, укреплению законности, правопорядка и системы общественной безопасности. Тем самым мы создаем условия для гарантированного и поступательного развития Адыгеи», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Как следует из доклада глава РА, в течение всего отчетного периода одним из приоритетов работы оставались реализация майских указов Президента РФ, сохранение положительной динамики социально-экономического развития, поддержание сбалансированности бюджетной системы региона, совершенствование социальной инфраструктуры, повышение уровня и качества жизни населения.

Мурат Кумпилов отметил, что после длительного спада показатели благосостояния населения республики стабилизировались. Основные макроэкономические показатели демонстрируют положительную динамику. Индекс промышленного производства составил 103,5%, что выше среднероссийского показателя. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам деятельности превысил 55 млрд рублей, темп роста — 109,7%. Рост валового регионального продукта оценочно составил 102,7%. Объем инвестиций в основной капитал за 2017 год вырос на 7,4% к уровню 2016 года и составил 22,9 млрд рублей — абсолютный рекорд для Адыгеи.

При оценке деятельности каждой отрасли экономики и социальной сферы Глава Адыгеи отмечал как позитивные изменения, так и недостатки, определил приоритеты в дальнейшей работе.

«За год нам удалось достичь существенных результатов практически во всех направлениях деятельности. Но впереди — еще больше работы, которая требует консолидации усилий всех уровней власти, придания нового импульса, чтобы достичь позитивных изменений. При этом главным индикатором правильности принимаемых решений остается доверие населения. Все действия власти должны отвечать ожиданиям жителей республики, быть прозрачными, открытыми и понятными людям. Подчеркну, нам необходимо сконцентрировать усилия на выполнении поручений Президента РФ и достижении результатов, которые положительно отразятся на благополучии населения Адыгеи», — отметил Мурат Кумпилов.

По мнению Глава РА, для достижения намеченных целей у нас республики есть необходимый потенциал, ресурсы, а главное — поддержка многонационального народа Адыгеи.