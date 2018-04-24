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Могилы на кладбище на ул. Костромской Кладбище скрылись под водой
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Могилы на кладбище на ул. Костромской Кладбище скрылись под водой 

Kostroma.Today 22 минуты назад
Фото: Kostroma.Today
Кладбище на улице Костромской скрылось под водой. Как узнал KOSTROMA. TODAY, из-за ливней в минувшие выходные там образовалось озеро, и из воды едва видны памятники.
Подойти к могилам усопших родственников стало нереально, поэтому оставлять цветы пришлось на дороге и деревьях.
Фото затопления появились и в соцсетях. Такой вид возмутил людей.
“Всем безразлично, потому что родственники наших депутатов лежат на ВИП-местах. Им глубоко по боку, что там у вас происходит”, — высказался молодой человек.
Некоторые костромичи, правда, поступили более конструктивно: не стали ругаться в соцсетях, а позвонили в соответствующие службы.
“В службе захоронений мне очень внятно ответили. Взяли на контроль и обещали принять меры”, — написала одна из костромичек.
Вот так выглядело кладбище год назад.
Отметим, что кладбище на улице Костромской топит регулярно. В прошлом году в апреле был такой же потоп.
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