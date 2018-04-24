Могилы на кладбище на ул. Костромской Кладбище скрылись под водой

Кладбище на улице Костромской скрылось под водой. Как узнал KOSTROMA. TODAY, из-за ливней в минувшие выходные там образовалось озеро, и из воды едва видны памятники.

Подойти к могилам усопших родственников стало нереально, поэтому оставлять цветы пришлось на дороге и деревьях.

Фото затопления появились и в соцсетях. Такой вид возмутил людей.

“Всем безразлично, потому что родственники наших депутатов лежат на ВИП-местах. Им глубоко по боку, что там у вас происходит”, — высказался молодой человек.

Некоторые костромичи, правда, поступили более конструктивно: не стали ругаться в соцсетях, а позвонили в соответствующие службы.

“В службе захоронений мне очень внятно ответили. Взяли на контроль и обещали принять меры”, — написала одна из костромичек.

Вот так выглядело кладбище год назад.

Отметим, что кладбище на улице Костромской топит регулярно. В прошлом году в апреле был такой же потоп.