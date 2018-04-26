Депутаты Законодательного собрания региона согласовали кандидатуру нового прокурора 

В Нижегородской области, по всей видимости, наконец появится прокурор без приставки и. о. Вчера депутаты Законодательного собрания региона согласовали кандидатуру Вадима Антипова.
Для скорейшего утверждения его в новой должности Генеральной прокуратурой заседание парламента даже перенесли с четверга на вторник. Заместитель генпрокурора России Сергей Зайцев, представляя кандидата, охарактеризовал 48-летнего Вадима Антипова как квалифицированного, требовательного, указал на его большой практический опыт. Антипов в прокуратуре с 1994 года, сейчас возглавляет ведомство в Пермском крае.
Перед голосованием, однако, прозвучал вопрос от депутата Юрия Лебедева: в сентябре 2017-го, после ухода с поста прокурора области Олега Понасенко, парламент уже согласовывал кандидатуру Евгения Денисова, но тот, проработав до февраля с приставкой и. о., прокурором так и не стал. Почему не сложилось? –— За это время его личность дополнительно изучалась генеральным прокурором, и было принято решение отозвать кандидатуру. Но он останется работать в органах, — сообщил Сергей Зайцев.