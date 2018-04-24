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Свердловские депутаты ищут управу на «гряземесов» в «верхах»
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Свердловские депутаты ищут управу на «гряземесов» в «верхах» 

Уралинформбюро 26 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Члены свердловского объединения «Депутатская вертикаль» намерены подтолкнуть федеральных законодателей к принятию закона о «гряземесах». Документ прошел первое чтение в Госдуме, но после работа по нему застопорилась.
"Принято решение предложить депутатам Госдумы и членам Совета Федерации от Свердловской области инициировать работу в нижней палате парламента по дальнейшему рассмотрению названных законопроектов в целях скорейшего установления административной ответственности за нарушение правил благоустройства на территориях муниципальных образований", — сообщили "Уралинформбюро" в организации.
Сейчас из-за «лазеек» в законодательстве власти субъектов РФ не могут наказывать рублем нерадивых автовладельцев, паркующих своих «железных коней» на газонах. Водители легко оспаривают в судах выписанные им штрафы, так как применяемое к ним наказание не прописано в федеральных законах.
Автомобилисты ликуют: суд отменил штрафы за парковку на газонах
"Практика Верховного суда такая, что органы государственной власти субъектов вынуждены исключать из своего законодательства такие административные актуальные составы. По нарушению правил благоустройства Верховный суд отменил статьи в 25 субъектах, по размещению транспорта на газонах — в 17 субъектах", — отметил председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Заксобрания Владимир Никитин.
Чтобы устранить существующие противоречия, законодателям необходимо внести поправки в статью 12.19 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, которая сейчас недостаточно четко описывает порядок стоянки транспортных средств.
Пока работа на законодательном уровне по «гряземесам» идет ни шатко ни валко, депутаты городской думы Екатеринбурга придумали новую «кару» для паркующихся где попало. Одобренные народными избранниками поправки в правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений, по сути, запрещают автовладельцам оставлять машины на газонах.
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