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После жалоб возмущённых арендаторов крупнейший ТРЦ Ямала решил не закрываться
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После жалоб возмущённых арендаторов крупнейший ТРЦ Ямала решил не закрываться 

РИА «Новый День» 1 час назад
Торговый центр «Солнечный» в Новом Уренгое не остановил работу с 25 апреля, как это планировалось ранее. Об этом «Новому Дню» сообщил представитель УК «Норд» Константин Кийко. Очевидно, это связано и с сильным резонансом, который вызвало решение о закрытии. Возмущённые арендаторы даже успели сообщить о проблеме депутатам заксобрания ЯНАО. В итоге управляющие пришли к выводу, что сумеют решить проблемы, не останавливая работу объекта.
«Работа торгового центра помимо арендаторов и их сотрудников затрагивает значительную часть жителей Нового Уренгоя», — объяснили в УК «Норд».
Временно закрыть крупнейший на Ямале торговый центр планировалось из-за передела имущества и конфликта вокруг банкротства «Солнечного». Он ранее принадлежал компании «Анкор Девелопмент», она признана несостоятельной из-за того, что не смогла погасить кредит перед «Сбербанком». Деньги были получены на строительство ТРЦ. В процессе банкротства торговый комплекс перешёл к банку как залоговое имущество. С недавнего времени ТРЦ управляет компания «Норд». У неё возникают разногласия с арендаторами и соучредителями «Анкор Девелопмент» — компанией «Якиманка». Управляющие заявляли о том, что представители «Якиманки» вывели из строя пожарную сигнализацию и потому магазины работать не могут.
Как пояснил представитель УК «Норд» в беседе с агентством 25 апреля, сигнализацию удалось наладить, рядом с оборудованием дежурит охрана.
Акционеры довольны работой «Корпорации развития». Кобылкину в аренду скоро отдадут надымский мост. / Крупнейший ТЦ на Ямале закрывают из-за передела. В споре сломали пожарную сигнализацию. / Идеолог главы Салехарда уволился из-за любовницы. Читать дальше
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