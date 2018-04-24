Двухметровые деревья впервые высадят в этом году в Вологде

Так называемые крупномеры — деревья высотой до двух метров и кустарники до 1 метра — появятся на площадях и в скверах города. Это такие породы, как туя западная, горная сосна, конский каштан, ель, ива. Из кустарников — роза и различные виды спиреи.

«Впервые в этом году будем высаживать крупномеры, в общей сложности 55 штук. Это делается по нескольким причинам. Во-первых, риск повреждения взрослых растений крайне мал — их не сломать при скосе травы, животные не смогут нанести им вред. А во-вторых, вологжане сразу ощутят такие изменения в городе. Саженцы растут долго, а тут территории одномоментно преобразятся», — отметила заместитель начальника Департамента по благоустройству и транспорту Администрации Вологды Светлана Тимофеева.

Двухметровые деревья высадят на площадях Чайковского, Дрыгина, на перекрестке улиц Пушкинской — Герцена, в сквере по ул. Октябрьской и в других точках.

Также разные уголки города украсят саженцы дуба, клена, вяза, ели, рябины, каштана, кизильника, барбариса, пузыреплодника. Часть молодых растений будет высажена за счет средств городского бюджета, часть при поддержке неравнодушных вологжан в рамках городского проекта «Зеленый город». Напомним, посадки идут в два этапа — весной и осенью. Планируется, что за это время в городе появится 20 тысяч новых зеленых насаждений.

Также вологжане могут помочь городу выиграть 1000 саженцев от московского питомника «Экоплант», который проводит благотворительную акцию к 9 мая. Для этого нужно отдать голос за свой город на сайте акции. Напомним, Вологда борется за победу в группе городов с населением до 500 тысяч жителей. Награда — бесплатные саженцы для посадки аллеи Славы — достанется тройке лидеров. Пока областная столица находится на 14 месте.

Добавим, также в Вологде запланированы масштабные посадки цветов, как многолетников, так и однолетних растений, таких как лилейник, пион, флокс, аллисум, амарант, бегония, виола и так далее. Более 190 тысяч цветов займут площадь почти в 6 тысяч квадратных метров. Посадки планируется завершить до 25 июня.