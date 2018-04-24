Город Шэньчжэнь в Китае запустит большой инвестиционный блокчейн-фонд 

Городское правительство китайского города Шэньчжэнь заявило о создании собственного инвестиционного блокчейн-фонда, таким образом следуя за другим городом Поднебесной, Ханчжоу, ранее выступившего с подобной инициативой. Новый фонд представили в воскресение во время проходившей в городе блокчейн-конференции. Структура вложит более $80 млн в развитие блокчейн-стартапов Шэньчжэня на первой стадии. При этом 40% средств, или $32 млн, будут привлечены в организацию из венчурного фонда, запущенного в марте этого года муниципальным правительством Шэньчжэня. В последнем принимают участие как государственные, так и частные инвесторы Китая. Организованный властями города венчурный фонд планирует потратить примерно $800 млн на инвестиции в стартапы Шэньчжэня, 4% из всех средств придется на местные блокчейн-проекты. В правительстве отмечают, что операционным управлением нового фонда будут заниматься две государственные инвестиционные компании, подчиняющиеся местным властям и получающие финансирование от государства. О запуске нового блокчейн-фонда в китайском Ханчжоу мы писали ранее.
текст: Антон Кузнецов, фото: Visual Hunt