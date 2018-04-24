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Светлану Зейналову заменит Анастасия Орлова
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Светлану Зейналову заменит Анастасия Орлова 

Вечерняя Москва 42 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Зрители первого канала привыкли встречать каждый новый день с ведущими «Доброго утра» Светланой Зейналовой, Анастасией Трегубовой и Ольгой Ушаковой.
Внезапно все три утренние красавицы исчезли с экранов телевизоров. Оказалось, молодые женщины дружно ушли в декрет.
Анастасия Трегубова стала мамой в третий еще 30 января. Конечно, телеведущая может на законных основаниях заниматься воспитанием ребенка три года, но молодая мама сообщила, что уже готовится вернуться к работе.
Недавно, 14 апреля, своего третьего малыша родила Ольга Ушакова. Сейчас ведущая упивается ролью многодетной заботливой мамы, иногда вспоминая о эфирах и прямых включениях. Возможно, как только ребенок подрастет, Ольга возвратится на родной канал. Светлане Зейналовой 8 мая исполнится 41 год, к своему дню рождения, а может быть ко Дню Победы теле-звезда родит второго ребенка, пол которого держится в секрете.
Пока телеведущие занимаются личной жизнью, в студии «Доброго утра» появилась новая сотрудница Анастасия Орлова. Широкой публике она известна, как ведущая итоговой информационно-аналитической программы «Отражение недели» и вечерних новостей на канале ОТР. Анастасия родом из Саратова, замужем, воспитывает 11-летнего сына. Коллеги уверены, что новая сотрудница легко впишется в команду, справится с любыми прямыми эфирами, ведь Анастасия специалист по риторике и культуре речи, имеет кандидатскую степень по филологии.
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