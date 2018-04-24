Светлану Зейналову заменит Анастасия Орлова

Внезапно все три утренние красавицы исчезли с экранов телевизоров. Оказалось, молодые женщины дружно ушли в декрет.

Анастасия Трегубова стала мамой в третий еще 30 января. Конечно, телеведущая может на законных основаниях заниматься воспитанием ребенка три года, но молодая мама сообщила, что уже готовится вернуться к работе.

Недавно, 14 апреля, своего третьего малыша родила Ольга Ушакова. Сейчас ведущая упивается ролью многодетной заботливой мамы, иногда вспоминая о эфирах и прямых включениях. Возможно, как только ребенок подрастет, Ольга возвратится на родной канал. Светлане Зейналовой 8 мая исполнится 41 год, к своему дню рождения, а может быть ко Дню Победы теле-звезда родит второго ребенка, пол которого держится в секрете.