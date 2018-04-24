Государство перестанет финансировать ГЛОНАСС в 2018 году

Российская ГЛОНАСС — одна из двух полностью функционирующих на сегодня систем глобальной спутниковой навигации. Первоначально она предназначалась для военных нужд. Её костяк составляют 24 спутника, которые движутся по орбите в трёх плоскостях. Основное отличие от американской системы GPS в том, что аппараты ГЛОНАСС не имеют резонанса (синхронности) с вращением Земли. Это позволят добиться большей устойчивости.