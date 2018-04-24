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Государство перестанет финансировать ГЛОНАСС в 2018 году
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Государство перестанет финансировать ГЛОНАСС в 2018 году 

Национальная Служба Новостей 18 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Россия перестанет давать деньги из бюджета на деятельность акционерного общества «ГЛОНАСС» уже в 2018 году. Компания собирается стать полностью самоокупаемой. Об этом заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин сообщил Владимиру Путину. Как подчеркнул вице-премьер, это подтверждает успех политики коммерциализации деятельности предприятия, которые создают российские спутниковые системы, передаёт ТАСС. Глава государства положительно оценил достигнутые результаты и призвал развиваться в дальнейшем.
Российская ГЛОНАСС — одна из двух полностью функционирующих на сегодня систем глобальной спутниковой навигации. Первоначально она предназначалась для военных нужд. Её костяк составляют 24 спутника, которые движутся по орбите в трёх плоскостях. Основное отличие от американской системы GPS в том, что аппараты ГЛОНАСС не имеют резонанса (синхронности) с вращением Земли. Это позволят добиться большей устойчивости.
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