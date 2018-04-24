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Челябинцев шокировали дети, скачущие на краю десятиэтажки Минобороны
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Челябинцев шокировали дети, скачущие на краю десятиэтажки Минобороны 

74.ru 30 минут назад
Фото: 74.ru
Жители челябинского микрорайона Шагол сняли на видео, как четверо детей выбрались на крышу десятиэтажного дома и устроили пляски на самом краю. Соседи утверждают, что такое происходит уже не первый раз.
Кадры с детьми, бегающими по крыше дома № 6 на улице Бурденюка, очевидцы сняли 23 апреля. 74.ru выяснил, что здание стоит на балансе Министерства обороны России и обслуживает его не городская УК, а федеральная структура — «Главное управление жилищным фондом» Минобороны. Его пресс-секретарь Дарья Кулакова на запрос о комментарии взяла паузу для выяснения ситуации.
— После вашего звонка на место сразу отправили руководителя эксплуатационного участка, который проверил все двери, ведущие на крышу. Они все закрыты, кроме одной, в которой был сломан замок, — рассказала через час Кулакова. — Наш сотрудник сразу починил дверь. В подтверждение он сделал фото до и после — сломанного замка и отремонтированного.
Дарья Кулакова добавила, что сегодня обращений по посторонним людям на крыше к ним не поступало. Сотрудники «Главного управления жилищным фондом» уже неоднократно проводили беседы с родителями местных подростков, которых тянет крышу.
На прошлой неделе в Металлургическом районе прохожие сняли на видео, как девочка играет на карнизе пятого этажа. Они же уговорили её зайти домой.
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