Челябинцев шокировали дети, скачущие на краю десятиэтажки Минобороны

Жители челябинского микрорайона Шагол сняли на видео, как четверо детей выбрались на крышу десятиэтажного дома и устроили пляски на самом краю. Соседи утверждают, что такое происходит уже не первый раз.

Кадры с детьми, бегающими по крыше дома № 6 на улице Бурденюка, очевидцы сняли 23 апреля. 74.ru выяснил, что здание стоит на балансе Министерства обороны России и обслуживает его не городская УК, а федеральная структура — «Главное управление жилищным фондом» Минобороны. Его пресс-секретарь Дарья Кулакова на запрос о комментарии взяла паузу для выяснения ситуации.

— После вашего звонка на место сразу отправили руководителя эксплуатационного участка, который проверил все двери, ведущие на крышу. Они все закрыты, кроме одной, в которой был сломан замок, — рассказала через час Кулакова. — Наш сотрудник сразу починил дверь. В подтверждение он сделал фото до и после — сломанного замка и отремонтированного.

Дарья Кулакова добавила, что сегодня обращений по посторонним людям на крыше к ним не поступало. Сотрудники «Главного управления жилищным фондом» уже неоднократно проводили беседы с родителями местных подростков, которых тянет крышу.

На прошлой неделе в Металлургическом районе прохожие сняли на видео, как девочка играет на карнизе пятого этажа. Они же уговорили её зайти домой.