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Россия наращивает военную мощь в Крыму
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Россия наращивает военную мощь в Крыму 

ИноСМИ 20 минут назад
Фото: ИноСМИ
По сравнению с 2013 годом число российских военных на территории Крыма выросло почти втрое, боевых самолетов — впятеро, артсистем и БТР — всемеро. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на страницу в «Фейсбуке» главы делегации Украины в ПА НАТО Ирины Фриз, которая в свою очередь ссылается на данные Минобороны Украины.
По информации украинского дипломата, количественные показатели военного присутствия «оккупационных войск РФ» на территории Крымского полуострова по сравнению с 2013 годом изменились следующим образом:
— личный состав: было около 12 тысяч солдат, сейчас — более 32 тысяч;
— кораблей и подлодок, оснащенных крылатыми ракетами — сейчас 8 единиц (суммарно могут осуществить залп 52 «Калибрами» с дальностью поражения от 1,5 до 2,5 тысячи км);
— самолетов — было 22, стало 113;
— танков РФ в Крыму не было вообще, в этом году их уже 40;
— бронетранспортеров — было 92, стало до 680 единиц;
— артсистем — было 24, в этом году — 174;
— системы ПВО С-400 (количество неизвестно);
— береговые противокорабельные ракетные комплексы «Бастион» и «Бал» (количество неизвестно);
— оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» (количество неизвестно).
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