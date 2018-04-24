Россия наращивает военную мощь в Крыму

По сравнению с 2013 годом число российских военных на территории Крыма выросло почти втрое, боевых самолетов — впятеро, артсистем и БТР — всемеро. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на страницу в «Фейсбуке» главы делегации Украины в ПА НАТО Ирины Фриз, которая в свою очередь ссылается на данные Минобороны Украины.

По информации украинского дипломата, количественные показатели военного присутствия «оккупационных войск РФ » на территории Крымского полуострова по сравнению с 2013 годом изменились следующим образом:

— личный состав: было около 12 тысяч солдат, сейчас — более 32 тысяч;

— кораблей и подлодок, оснащенных крылатыми ракетами — сейчас 8 единиц (суммарно могут осуществить залп 52 «Калибрами» с дальностью поражения от 1,5 до 2,5 тысячи км);

— самолетов — было 22, стало 113;

— танков РФ в Крыму не было вообще, в этом году их уже 40;

— бронетранспортеров — было 92, стало до 680 единиц;

— артсистем — было 24, в этом году — 174;

— системы ПВО С-400 (количество неизвестно);

— береговые противокорабельные ракетные комплексы «Бастион» и «Бал» (количество неизвестно);

— оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» (количество неизвестно).