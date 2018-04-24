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Бибилов: началось строительство дороги Гуфта — Квайса
Sputnik Южная Осетия
28 минут назад
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Sputnik Южная Осетия
Бибилов\: началось строительство дороги Гуфта — КвайсаВ Цхинвале состоялась пресс-конференция
Анатолия Бибилова
. Президент ответил на множество вопросов, в том числе, и на вопрос об инвестиционной программе.
Все подробности — в нашем аудио.
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