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Жители Восточного Дегунина очистят памятник на Дубнинской ко Дню Победы
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Жители Восточного Дегунина очистят памятник на Дубнинской ко Дню Победы 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 31 минуту назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В ближайшую среду, 25 апреля, в Восточном Дегунине состоится мемориально-патронатная акция. Целью собравшихся будет привести в порядок мемориал «Памяти солдатам поклонись» на Дубнинской улице. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы управы района Олег Яковенко во время встречи с населением.
— Мы приглашаем всех желающих к мемориалу «Памяти солдатам поклонись», — поделился Яковенко. — Пришедшие получат необходимый инвентарь на месте сбора.
Он также уточнил, что памятник ждет санитарная обработка, а прилегающую территорию предстоит очистить от грязи и мусора, накопившихся за зиму.
Активистов будут ждать к 14.00 по адресу ул. Дубнинская, д. 21. (мю)
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