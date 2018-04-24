Жители Восточного Дегунина очистят памятник на Дубнинской ко Дню Победы

В ближайшую среду, 25 апреля, в Восточном Дегунине состоится мемориально-патронатная акция. Целью собравшихся будет привести в порядок мемориал «Памяти солдатам поклонись» на Дубнинской улице. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы управы района Олег Яковенко во время встречи с населением.

— Мы приглашаем всех желающих к мемориалу «Памяти солдатам поклонись», — поделился Яковенко. — Пришедшие получат необходимый инвентарь на месте сбора.

Он также уточнил, что памятник ждет санитарная обработка, а прилегающую территорию предстоит очистить от грязи и мусора, накопившихся за зиму.

Активистов будут ждать к 14.00 по адресу ул. Дубнинская, д. 21. (мю)