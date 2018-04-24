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Венедиктов приедет в Тюмень на VII НеФорум блогеров
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Венедиктов приедет в Тюмень на VII НеФорум блогеров 

РИА «ФедералПресс» 27 минут назад
Впервые в Тюмень приедет главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Также свое участие уже подтвердил Александр Кондрашов, рассказывающий миллионам подписчиков о блокчейне в блогосфере. Посетят Сибирь авторы каналов-миллионников SciOne и «Научпок», которые знакомят зрителей с актуальными научными тенденциями. Ожидается выступление Никиты Могутина и Роберто Панчвидзе — главных редакторов телеграм-канала Mash и паблика MDK. Список спикеров постоянно обновляется — следите за новостями на сайте НеФорума.
Во вторник, 24 апреля, на сайте http://neforum.org/ открылась бесплатная регистрация: участников ожидают образовательные конференции, деловые встречи, блог-туры, знакомство с ведущими блогерами и многое другое. Подать заявку можно до 8 июня.
Одной из основных тем НеФорума-2018 станет обсуждение последних законодательных инициатив, затрагивающих работу рынка социальных медиа в России — работа телеграмма, правовое регулирование блогосферы и распространение контента в социальных сетях.
Встреча будет проходить на площадке Музейного комплекса им. И. Я. Словцова. НеФорум в Тюмени станет седьмым по счету — ранее он проходил в Москве, Новосибирске, Уфе, Минске, Казани и Сочи (Роза Хутор). Участники НеФорума блогеров традиционно публикуют тысячи постов с фотографиями, видео и текстом, которые смогут увидеть десятки миллионов человек по всему миру.
Мероприятие проводится при официальной поддержке Правительства Тюменской области.
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