Венедиктов приедет в Тюмень на VII НеФорум блогеров

Во вторник, 24 апреля, на сайте http://neforum.org/ открылась бесплатная регистрация: участников ожидают образовательные конференции, деловые встречи, блог-туры, знакомство с ведущими блогерами и многое другое. Подать заявку можно до 8 июня.

Одной из основных тем НеФорума-2018 станет обсуждение последних законодательных инициатив, затрагивающих работу рынка социальных медиа в России — работа телеграмма, правовое регулирование блогосферы и распространение контента в социальных сетях.

Новосибирске, Уфе, Минске, Казани и Встреча будет проходить на площадке Музейного комплекса им. И. Я. Словцова. НеФорум в Тюмени станет седьмым по счету — ранее он проходил в Москве Сочи (Роза Хутор). Участники НеФорума блогеров традиционно публикуют тысячи постов с фотографиями, видео и текстом, которые смогут увидеть десятки миллионов человек по всему миру.