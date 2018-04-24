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В Москве вышла в свет уникальная книга об Олесе Бузине
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В Москве вышла в свет уникальная книга об Олесе Бузине 

Украина.ру 31 минуту назад
Фото: Украина.ру
Об этом пишет интернет-издание «Политнавигатор».
«Это сборник статей о Бузине 48 авторов из РФ, Украины, Донбасса и прочей Новороссии. Книгу (твердая обложка, свыше 300 страниц) можно купить в Московском доме книги, Библио глобусе, Читай-городе и других книжных магазинах. Книга вышла в издательстве «Книжный мир». Спасибо за это директору издательства Дмитрию Лобанову.
Проект финансировали московские политологи — Алексей Кочетков (руководитель фонда «Народная дипломатия») и Олег Матвейчев. Они также написали статьи для сборника. Спасибо им и за финансовую помощь, и за статьи.
Я выступил в роли автора-составителя и автора предисловия, в котором вкратце изложил, как биографию Олеся, так и рассказал о времени, в котором жил наш русский «пророк и мученик», — рассказал координатор проекта журналист Александр Чаленко.
«В книге я собрал самый широкий спектр авторов: от леваков (Лимонова, Проханов, Прилепина, Шаргунова, Садулаев, Игоря Молотова, дончан Руслана и Татьяны Мармазовых, киевлянина Манчука, одессита Албу, который чудом спасся от огня 2 мая 2014 года) до русских националистов (Константина Крылова, Егора Холмогорова, Алексея Кочеткова, Татьяны Шабаевой, Александра Васильева, профессора Аркадия Минакова, Станислава Хатунцева, верного казака Алексея Селиванова).
Представлена большая группа дончан: отцы-основатели ДНР Павел Губарев, Андрей Пургин, Денис Пушилин, Александр Кофман, а также журналист и историк Олег Измайлов, Андрей Бабицкий, советник Захарченко — Александр Казаков.
Есть политэмигранты из Малороссии: чего стоит только один неистовый блогер Сергей Рулев, а харьковчанин Константин Кеворкян, киевлянин Андрей Ваджра. И это я не говорю о знаменитом Максе Равребе.
В отдельном ряду севастополец Сергей Степанов, главред «ПолитНавигатора».
Есть и действующий украинский политик-оппозиционер Елена Бондаренко.
Западноукраинский сепаратист, идеолог Рутении и особа, приближенная к Габсбургам, будущим королям Рутении — политэмигрант Олег Хавич.
Есть идеологический лидер русских консерваторов Борис Межуев, русско-палестинский писатель Израэль Адам Шамир, есть московский журналист Максим Шевченко, телеведущий Владимир Соловьев и режиссер Карен Шахназаров.
Представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник. Историк Армен Гаспарян. Есть Ищенко и Стариков. В конце концов, есть и журналисты Анатолий и Ольга Шарии. И даже Владимир Вольфович», — перечисляет Чаленко.
Презентация книги состоится 17 мая в 13.00 в пресс-центре «России сегодня» на Зубовском бульваре, 4 (метро «Парк культуры») и 18 мая в 19.00 в Московском доме книги на Новом Арбате.
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