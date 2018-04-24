В Москве вышла в свет уникальная книга об Олесе Бузине

Об этом пишет интернет-издание «Политнавигатор».

«Это сборник статей о Бузине 48 авторов из РФ Украины , Донбасса и прочей Новороссии. Книгу (твердая обложка, свыше 300 страниц) можно купить в Московском доме книги, Библио глобусе, Читай-городе и других книжных магазинах. Книга вышла в издательстве «Книжный мир». Спасибо за это директору издательства Дмитрию Лобанову

Проект финансировали московские политологи — Алексей Кочетков (руководитель фонда «Народная дипломатия») и Олег Матвейчев . Они также написали статьи для сборника. Спасибо им и за финансовую помощь, и за статьи.

Я выступил в роли автора-составителя и автора предисловия, в котором вкратце изложил, как биографию Олеся, так и рассказал о времени, в котором жил наш русский «пророк и мученик», — рассказал координатор проекта журналист Александр Чаленко

Есть политэмигранты из Малороссии: чего стоит только один неистовый блогер Сергей Рулев , а харьковчанин Константин Кеворкян, киевлянин Андрей Ваджра. И это я не говорю о знаменитом Максе Равребе.

В отдельном ряду севастополец Сергей Степанов , главред «ПолитНавигатора».

Западноукраинский сепаратист, идеолог Рутении и особа, приближенная к Габсбургам, будущим королям Рутении — политэмигрант Олег Хавич.

Презентация книги состоится 17 мая в 13.00 в пресс-центре «России сегодня» на Зубовском бульваре, 4 (метро «Парк культуры») и 18 мая в 19.00 в Московском доме книги на Новом Арбате.