Самарская область запустила 23 медпроекта в рамках государственно-частного партнерства

МОСКВА , 24 апреля. / ТАСС /. Более 20 концессионных проектов в сфере здравоохранения реализовали в Самарской области . Суммарный объем инвестиций в проекты составляет порядка 15 млрд рублей, сообщил замминистра экономического развития, инвестиций и торговли региона Олег Майоров в рамках «Российской недели ГЧП».

"У нас большинство проектов (в рамках государственно-частного партнерства — прим. ТАСС) — это проекты в сфере здравоохранения. На сегодняшний день 23 проекта у нас запущено. Объем инвестиций составляет 15 млрд рублей. Ряд проектов мы уже ввели в эксплуатацию — это семь объектов", — сказал он.

Майоров отметил, что, в частности, запустили проекты по таким направлениям, как кардиология, стоматология, судебная медицинская экспертиза, лечебное питание, офтальмология. По его словам, «по каждому направлению выстраивается своя финансовая схема, своя юридическая схема, и подчас они достаточно эксклюзивные».

При этом при запуске таких проектов власти региона использовали типовые концессионные соглашения. Как пояснил Майоров, сейчас они уже подвергаются критике, однако «в то время, когда они были запущены, они все-таки сыграли свою положительную роль».