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Блогер Владимир Лешуков: На одном фото с Табаковым
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Блогер Владимир Лешуков: На одном фото с Табаковым 

Новости Саратова 36 минут назад
Фото: Новости Саратова
Дворцу творчества детей и молодежи присвоили имя Олега Табакова, открыли мемориальную доску.
Его же именем назвали сквер возле Радищевского музея.
А в 2015 году было открытие памятника самому знаменитому актеру — уроженцу Саратова.
Вот — живой еще Олег Павлович с семьей. Меня можно видеть рядом с Александром Стрелюхиным и Аллой Лосиной — справа от Табакова.
На этой же фотографии хорошо видно Народного артиста России Александра Галко: он когда-то играл с Олегом Павловичем в его театре-студии и тоже, к сожалению, ушел из жизни.
«Фотография — это материализация памяти», — Карри Лейтет.
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