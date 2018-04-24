Блогер Владимир Лешуков: На одном фото с Табаковым 

Дворцу творчества детей и молодежи присвоили имя Олега Табакова, открыли мемориальную доску.
Его же именем назвали сквер возле Радищевского музея.
А в 2015 году было открытие памятника самому знаменитому актеру — уроженцу Саратова.
Вот — живой еще Олег Павлович с семьей. Меня можно видеть рядом с Александром Стрелюхиным и Аллой Лосиной — справа от Табакова.
На этой же фотографии хорошо видно Народного артиста России Александра Галко: он когда-то играл с Олегом Павловичем в его театре-студии и тоже, к сожалению, ушел из жизни.
«Фотография — это материализация памяти», — Карри Лейтет.