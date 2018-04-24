Татарстан не сможет получить баранов к Курбан-байраму из Дагестана 

Татарстан не сможет официально получить баранов из Дагестана к Курбан-байраму, поэтому ожидается незаконный провоз этих животных, сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» ветеринарный врач ветеринарного объединения Казани Булат Нуриахметов.
По его словам, Дагестан — это один из немногих регионов, который саботирует внедрение электронной ветеринарной сертификации.
«Этим отличаются некоторые северные регионы, этим грешат регионы Северного Кавказа. Соответственно, скорее всего, мы не сможем официально получать баранов из Дагестана. И мы ожидаем незаконный ввоз животных. С нашей стороны будет усилен контроль на постах», — сказал Булат Нуриахметов.