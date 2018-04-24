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Нужно оценить последствия — эксперт о возможных изменениях процесса получения водительских прав
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Нужно оценить последствия — эксперт о возможных изменениях процесса получения водительских прав 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Ранее стало известно, что в российской автоинспекции обсуждают введение единого экзамена на получение водительских прав.
Пока сложно понять, какие цели преследует возможные изменения в процессе получения водительских прав. Об этом в интервью сайту телеканала «Звезда» заявила президент межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шуталева.
По ее словам, новый регламент по приему экзаменов в ГИБДД действует с сентября 2016 года и в ассоциации не понимают, зачем при столь успешно действующей реформе проводить резкую смену курса.
«Почему непонятно: если сейчас экзамена два площадка, либо автодром и реальные условия движения. Сейчас предлагается объединить это все в один экзамен и практически все те упражнения, которые делались на закрытой площадке, где в случае неудачи был сбит конус, либо стойка, либо колесо на линии разметки, то в условиях дорожного движения это будут реальные, скажем так, машины…. Насколько люди готовы, почему они будут лучше готовиться, мы не поняли, потому что одновременно не идет никаких сопроводительных процессов по изменению чего-либо в автошколах, поэтому прежде, чем такие очень резкие движения принимать, надо оценивать, какие будут последствия», — заявила Шуталева.
Напомним, ранее ряд СМИ сообщили, что в российской автоинспекции обсуждают введение единого экзамена на получение водительских прав. Суть предложения заключается в объединении элементов, отрабатываемых на площадке, и езды в городской среде. Как полагают в ГИБДД, подобное нововведение способно сделать водителей более грамотными и сократить количество происшествий на дорогах.
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