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Эксперт оценила планы ГИБДД объединить «город» и «площадку» для получения прав
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Эксперт оценила планы ГИБДД объединить «город» и «площадку» для получения прав 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Президент межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шуталева в беседе с телеканалом «Звезда» оценила планы ГИБДД объединить «город» и «площадку» для получения водительских прав.
Как отметила эксперт, новый регламент по приёму экзаменов в ГИБДД действует с сентября 2016 года, и в ассоциации не понимают, зачем при столь успешно действующей реформе потребовалась резкая смена курса.
«Сейчас предлагается объединить это всё в один экзамен, и практически все те упражнения, которые делались на закрытой площадке, где в случае неудачи был сбит конус, либо стойка, либо колесо на линии разметки, то в условиях дорожного движения это будут реальные, скажем так, машины…», — сказала Шуталева.
По её словам, нет никаких сопроводительных процессов по изменению чего-либо в автошколах, и прежде чем принимать столь резкие меры, нужно оценивать последствия.
Ранее председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в разговоре с RT оценил планируемые ГИБДД изменения в проведении экзаменов на получение водительских удостоверений.
RT на русском: последние новости
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