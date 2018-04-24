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В библиотеке на Дубнинской прочитают лекцию к 170-летию со дня рождения Васнецова
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В библиотеке на Дубнинской прочитают лекцию к 170-летию со дня рождения Васнецова 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В ближайшую среду, 25 апреля, в библиотеке № 37 на Дубнинской состоится лекция, посвященная Виктору Васнецову. Как сообщила главный библиотекарь учреждения Елена Гурина, мероприятие приурочено к 170-летию со дня рождения художника.
— Нашим гостям расскажут о жизни и творчестве знаменитого живописца, который сам себя называл «сказочником», так как очень любил русские сказки и былины, — пояснила Гурина. — Все желающие получат возможность полюбоваться на его удивительные работы, а также узнать историю их создания.
Посетителей будут ждать к 12.15. К участию приглашаются все желающие.
Напоминаем, библиотека № 37 располагается по адресу ул. Дубнинская, д. 16, корп. 1. (мю)
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