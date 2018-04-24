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В минэкологии РТ назвали условие эффективной работы МСЗ
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В минэкологии РТ назвали условие эффективной работы МСЗ 

Казанский репортер 40 минут назад
Фото: Казанский репортер
Первый замминистра экологии и природных ресурсов РТ Рустем Камалов считает, что жителям Татарстана следует сделать все возможное, чтобы образовывать меньше отходов. Спикер полагает, что сделать это можно, не ущемляя собственные интересы. Например, сегодня многие бесконтрольно пользуются бесплатными полиэтиленовым пакетами в магазинах. А на многоразовые сумки или разлагаемые пакеты внимания люди, фактически, не обращают. «Чтобы не мучиться с проблемой переработки, нужно образовывать меньше отходов и это реально сделать», — резюмирует Камалов в интервью «Татар-информ». В год казанцы образуют до 600 тысяч тонн отходов, напоминает Камалов и добавляет, один только татарстанский мусоросжигательный завод (МСЗ) будет утилизировать до 550 тысяч тонн ежегодно. Однако работа МСЗ невозможна без принятия казанцами системы раздельного сбора мусора, добавляет чиновник. На первых порах «извлекать будут 15 процентов». Остальное станут сжигать. Камалов напоминает, МСЗ будет построен к 2022-2023 годам. И к этому сроку казанцам и зеленодольцам — мусор будут привозить и оттуда, придется научиться раздельному сбору отходов. Напомним, строительство МСЗ в Татарстане сопровождается спорами. «Казанский репортер» подробно рассказывает о конфликте противников проекта и властей города, республики.
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