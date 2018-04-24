В минэкологии РТ назвали условие эффективной работы МСЗ 

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Мэрия Набережных Челнов согласовала митинг «Путин нам не царь»

В КФУ назвали причину смерти одного из старейших преподавателей журфака Джавида Акчурина

От рокировки минздрава до Путина, который «нам не царь»