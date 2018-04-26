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Петровскую набережную в Воронеже ждет реконструкция
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Петровскую набережную в Воронеже ждет реконструкция 

АиФ 38 минут назад
Фото: АиФ
Для разработки концепции Петровской набережной объявят международный конкурс, сообщили в пресс-службе облправительства.
«С градостроительной точки зрения сегодня это самая значимая территория в Воронеже. Мы должны минимум на 50 лет вперед убедиться в том, что принимаем правильное решение, и не должны ошибиться. Жилья на набережной быть не должно, но должно быть много открытого пространства. Появятся, наверное, какие-то общественно-деловые здания, может быть, коммерческие проекты. Понятно, что за бюджетные средства всю эту территорию мы не сможем освоить. Здесь частный капитал будет участвовать», — отметил врио главы региона Александр Гусев.
В этом году региональные власти объявят международный конкурс на разработку концепции развития Петровской набережной. Глава области предложил сделать его анонимным, чтобы побеждали идеи, а не имена.
Также в этом году продолжат расчистку и углубление воронежского водохранилища, как только на водоемах закончится сезон весеннего нереста. Напомним, работы по обновлению и улучшению состояния главного водоема Воронежа начались еще два года назад. Предполагается, что реновация водохранилища будет завершена к 2020 году.
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