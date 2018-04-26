Петровскую набережную в Воронеже ждет реконструкция

Для разработки концепции Петровской набережной объявят международный конкурс, сообщили в пресс-службе облправительства.

«С градостроительной точки зрения сегодня это самая значимая территория в Воронеже. Мы должны минимум на 50 лет вперед убедиться в том, что принимаем правильное решение, и не должны ошибиться. Жилья на набережной быть не должно, но должно быть много открытого пространства. Появятся, наверное, какие-то общественно-деловые здания, может быть, коммерческие проекты. Понятно, что за бюджетные средства всю эту территорию мы не сможем освоить. Здесь частный капитал будет участвовать», — отметил врио главы региона Александр Гусев

В этом году региональные власти объявят международный конкурс на разработку концепции развития Петровской набережной. Глава области предложил сделать его анонимным, чтобы побеждали идеи, а не имена.

Также в этом году продолжат расчистку и углубление воронежского водохранилища, как только на водоемах закончится сезон весеннего нереста. Напомним, работы по обновлению и улучшению состояния главного водоема Воронежа начались еще два года назад. Предполагается, что реновация водохранилища будет завершена к 2020 году.