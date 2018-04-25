Для разработки концепции Петровской набережной в Воронеже объявят международный конкурс

Для выработки новой объявят международный конкурс. Региональные власти проведут международный конкурс на разработку концепции развития Петровской набережной в Воронеже. Об этом рассказал глава региона Александр Гусев на выездном совещании в среду, 25 апреля. С 2008 года уже было разработано несколько концепций, но все они устарели. Международный конкурс объявят уже в 2018-м. Александр Гусев предложил сделать его анонимным, чтобы «побеждали идеи, а не имена». При этом власти рассчитывают, что в конкурсе примет участие Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», который в 2014 году разработал для города дизайн-регламент. Разработать саму концепцию развития Петровской набережной также планируют в 2018 году. Для этого планируют использовать опыт Москвы по созданию парка «Зарядье».

По словам Александра Гусева, в осваиваемую территорию войдут все намытые в ходе реновации воронежского водохранилища участки и петровский остров. В перспективе туда могут включить территории на склонах. Осваивать территорию будут с привлечением частного капитала. — Сейчас это самая значимая территория в городе. Мы не должны совершить ошибок при её освоении. Жилья на набережной быть не должно, но должно быть много открытого пространства, — отметил глава региона.