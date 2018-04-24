Предприятие из Балашихи изготовило уникальную багажную систему для аэропорта Симферополя

Предприятие из Балашихи «Технопул‐Р» спроектировало и изготовило уникальную систему обработки багажа, которую установили в новом терминале международного аэропорта «Симферополь». Об этом сообщил генеральный директор компании «Технопул‐Р» Ренат Ягудин.

Одно из главных наших достижений — это изготовление автоматизированной багажной системы для нового терминала аэропорта в Симферополе . Ранее в России этого никто не производил. Она отвечает самым современным международным требованиям

— Ренат Ягудин.

Он добавил, что система позволяет избежать полной остановки работы в случае возникновения нештатных ситуаций. Установка багажной системы в аэропорту проходила в несколько этапов: монтаж системы шел в течение полугода, потом проводились

пуско-наладочные

работы.

Установленная багажная система в аэропорту Симферополя включает в себя 52 стойки регистрации, 5 багажных каруселей для выдачи багажа, оборудование для зоны комплектации и обработки багажа. Она обеспечивает стопроцентный досмотр отправляемого багажа. Прежде чем попасть на борт самолета, сданные пассажирами вещи проходят трехуровневую систему безопасности.

Кроме того, по словам Рената Ягудина, завод

«Технопул-Р»

будет разрабатывать для аэропорта «Симферополь» автоматизированные системы возврата лотков в досмотровой зоне.

Копания

«Технопул-Р»

создана в России в 2004 году. В Балашихе производство осуществляется с 2008 года. Компания занимается производством промышленного и пищевого оборудования, транспортеров и конвейеров.