Работу кинотеатра «Рояль-Синема» в Вологде могут временно приостановить

Соответствующее исковое заявление сотрудники прокуратуры сегодня направили в суд. Также представители областной прокуратуры намерены приостановить работу торгового центра «Рассвет» в Череповце . Это результат проверок противопожарной безопасности торговых центров и расположенных в них развлекательных учреждений, которые проходят по всей области после трагедии в Кемерово

Решение о приостановлении деятельности подобного объекта в области принимается впервые. По словам представителей областной прокуратуры и сотрудников пожарной охраны, нарушения, обнаруженные в кинотеатре «Рояль-Синема», требуют длительной работы по их устранению. В частности, требуется перепланировка помещений.

«Основные нарушения в этом заведении касаются путей эвакуации. Их в помещении достаточно, но они не соответствуют необходимому стандарту по ширине и высоте. Кроме того, в самом кинотеатре должны быть и внутренние пути эвакуации. Проблема кроется именно в них, в их расположении и отделке. Также есть нарекания к противопожарной системе оповещения», — прокомментировал ситуацию заместитель главного госинспектора по Вологодской области по пожарному надзору Сергей Веретенников.

На сегодняшний день кинотеатр «Рояль-Синема» продолжает работу. Вопрос о приостановлении его деятельности должен решить суд, предположительно это произойдет в конце мая. Такая же судьба ждет и торговый центр «Рассвет» в Череповце. В соответствии с законом работу этих объектов могут приостановить на срок до 90 дней.

Всего в ходе прокурорских проверок, которые проходили в Вологодской области с конца марта, было обследовано более 340 торговых центров, кинотеатров, учреждений образования и спорта. Обнаружено свыше 2000 нарушений законодательства по соблюдению пожарной безопасности. На сегодняшний день прокуратура области вынесла почти 200 представлений об их устранении. Возбуждено более 100 дел об административных правонарушениях.

«При принятии таких решений мы консультируемся со специалистами, нам важно мнение сотрудников ГУ МЧС . Мы анализируем нарушения пожарной безопасности с точки зрения их существенности, насколько они грубые и насколько они представляют угрозу для жизни посетителей. Поэтому озвученные результаты еще не окончательные, возможно будут и другие заявления с иском о приостановлении работы. Изучение результатов проверок продолжается», — рассказал начальник отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Вологодской области Максим Гришин.

По словам заместителя главного государственного инспектора по пожарному надзору, лучше всего за противопожарной безопасностью следят в учреждениях образования и социальной сферы, как в целом по области, так и в городе Вологде . А вот что касается торговых центров, то ни один из объектов области не прошел проверку на «отлично».

Основные нарушения — это плохое или неполное функционирование противопожарных систем оповещения и дымоудаления. Эвакуационные выходы также не везде находятся в подобающем состоянии. Кроме того, в ряде торговых центров персонал не прошел обучение на случай чрезвычайных ситуаций. Проверки в области продолжаются.