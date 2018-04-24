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Профессору НГУ вручили высшую награду Франции — орден Почетного легиона
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Профессору НГУ вручили высшую награду Франции — орден Почетного легиона 

ТАСС 39 минут назад
НОВОСИБИРСК, 24 апреля. /ТАСС/. Высшая награда Франции — орден Почетного легиона — вручена 20 апреля профессору кафедры романо-германской филологии гуманитарного института Новосибирского государственного университета (НГУ) Мишель Дебренн, сообщил во вторник ТАСС проректор по программам развития НГУ Алексей Окунев.
"Получение этой награды престижно не только для университета, но и для всего сибирского региона В свое время Мишель не побоялась приехать в Академгородок, в Сибирь, и в итоге сделала очень многое для укрепления российско-французских отношений", — сказал Окунев.
Он уточнил, что Дебренн была произведена в кавалеры ордена Почетного легиона указом Правительства Франции в апреле прошлого года. Церемония вручения Ордена, прошедшая во Французском институте в Москве, состоялась в пятницу, 20 апреля. Награду Мишель вручал офицер ордена Почетного легиона Ирэн Зайончек.
Как рассказала ТАСС Мишель Дебренн, ей приятно получать эту награду, так как ее труд в международном взаимодействии был оценен по достоинству.
"Я очень рада, что во Франции есть люди, которые ценят труд, направленный на установление и сохранение хороших отношений между странами по обмену студентами, научному и академическому сотрудничеству", — поделилась Мишель Дебренн.
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