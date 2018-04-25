Уральский кузнец на собственные средства создал мемориал воинской славы

Мастер из Челябинска Константин Рябой вместе с единомышленниками изготовил мемориальный комплекс в память о жертвах Великой Отечественной Войны.

В Челябинске появился первый мемориальный комплекс в память о Великой отечественной войне, созданный не на бюджетные, а на частные деньги. Кузнец Константин Рябой, годами вынашивавший план создания мемориала, потратил на него личные накопления — 600 тысяч рублей.

Вместе с друзьями он изготовил постамент для вечного огня, обелиск и декоративные украшения. По задумке мастера, монумент сделан разборным — чтобы в памятные дни его можно было перевозить с места на место. А собранном виде мемориал весит более тонны.

Все работы заняли четыре месяца. По завершении вечный огонь установили в одном из районов Челябинска, на Копейском шоссе. Константин обещал облагородить территорию вокруг, сделать скамьи. А еще он мечтает, чтобы его творение признали официально мемориальным комплексом.