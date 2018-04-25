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Уральский кузнец на собственные средства создал мемориал воинской славы
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Уральский кузнец на собственные средства создал мемориал воинской славы 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Мастер из Челябинска Константин Рябой вместе с единомышленниками изготовил мемориальный комплекс в память о жертвах Великой Отечественной Войны.
В Челябинске появился первый мемориальный комплекс в память о Великой отечественной войне, созданный не на бюджетные, а на частные деньги. Кузнец Константин Рябой, годами вынашивавший план создания мемориала, потратил на него личные накопления — 600 тысяч рублей.
Вместе с друзьями он изготовил постамент для вечного огня, обелиск и декоративные украшения. По задумке мастера, монумент сделан разборным — чтобы в памятные дни его можно было перевозить с места на место. А собранном виде мемориал весит более тонны.
Все работы заняли четыре месяца. По завершении вечный огонь установили в одном из районов Челябинска, на Копейском шоссе. Константин обещал облагородить территорию вокруг, сделать скамьи. А еще он мечтает, чтобы его творение признали официально мемориальным комплексом.
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