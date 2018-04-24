В Республике Сербской рассказали о планах по участию в ПМЭФ

Валентиной Матвиенко. "В конце мая на форуме в Санкт-Петербурге мы подпишем меморандум с одной из ваших компаний, которая будет проводить работы по восстановлению наших теплоэлектростанций. Стоимость договора составляет порядка 200 миллионов евро", — заявил Додик во вторник в ходе встречи со спикером СФ

Матвиенко во главе делегации верхней палаты российского парламента 23-24 апреля посещает Боснию и Герцеговину с официальным визитом.

Босния и Герцеговина в ноябре отметила 22-летие Дейтонского соглашения, которое остановило гражданскую войну между хорватами, сербами и мусульманами 1992-1995 годов. По разным оценкам, тогда погибли свыше 100 тысяч человек. Соглашение определило состав страны: Федерацию Боснии и Герцеговины, Республику Сербскую и особый округ Брчко, а также представительство всех трех наций в трехчленном президиуме и в общих органах власти.