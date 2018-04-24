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В Республике Сербской рассказали о планах по участию в ПМЭФ
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В Республике Сербской рассказали о планах по участию в ПМЭФ 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
БАНЯ-ЛУКА, 24 апр — РИА Новости. В конце мая Республика Сербская подпишет с российской компанией меморандум по восстановлению электростанций на 200 миллионов долларов, заявил президент входящего в состав Боснии и Герцеговины образования Милорад Додик.
"В конце мая на форуме в Санкт-Петербурге мы подпишем меморандум с одной из ваших компаний, которая будет проводить работы по восстановлению наших теплоэлектростанций. Стоимость договора составляет порядка 200 миллионов евро", — заявил Додик во вторник в ходе встречи со спикером СФ Валентиной Матвиенко.
Матвиенко во главе делегации верхней палаты российского парламента 23-24 апреля посещает Боснию и Герцеговину с официальным визитом.
Босния и Герцеговина в ноябре отметила 22-летие Дейтонского соглашения, которое остановило гражданскую войну между хорватами, сербами и мусульманами 1992-1995 годов. По разным оценкам, тогда погибли свыше 100 тысяч человек. Соглашение определило состав страны: Федерацию Боснии и Герцеговины, Республику Сербскую и особый округ Брчко, а также представительство всех трех наций в трехчленном президиуме и в общих органах власти.
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