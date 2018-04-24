Оренбургские вещатели оценили возможность возвращения в «цифру» 

Президент Владимир Путин поручил рассмотреть Правительству РФ закрепление «22-й кнопки» пульта за муниципальными телеканалами.
Что такое «22-я кнопка»?
Вопрос о создании этой кнопки подняли журналисты еще на медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость» в Санкт-Петербурге в апреле 2017 года. Они предполагали ввести особый статус как для региональных, так и для муниципальных каналов. А на первом Забайкальском медиафоруме представители СМИ отметили, что со стартом вещания «цифры» федеральным каналам «региональные» стали не нужны.
Напомним, что почти год назад в рамках программы «Развитие телерадиовещания в России в 2009–2018 гг.» пропали местные новости и телепрограммы. Делать местные вставки после запуска «цифры» стало невозможно. На данный момент технически есть возможность включать в цифровой сигнал только местные рекламные ролики, но не программы.
Что сказал о «22-й кнопке» Владимир Путин?
«Посмотрим насчет этой «22 кнопки»… В мои планы совсем не входит оставить часть граждан страны без телевидения. Думаю, что опасения становятся менее острыми, потому что те два мультиплекса — 10 каналов в «цифре» — это важное направление, но, как выясняется, не единственно. И этот способ улучшения качества сигнала не является единственным — есть и новые формы. Прежде, чем отключать аналоговое телевидение, мы должны сто раз посмотреть, каковы будут результаты», — отметил глава государства.
Соответствующее поручение о «22-й кнопке» глава государства дал также по итогам работы медиафорума региональных и местных СМИ в Калининграде.
Как сообщается на сайте Кремля, соответствующий доклад должен быть представлен Правительством до 1 июля 2018 года.
К этому же сроку кабмин должен представить предложения по внесению изменений в законодательство, связанных с обеспечением технической возможности приема сигнала обязательных общедоступных теле— и радиоканалов для жителей населенных пунктов, расположенных вне зоны эфирного наземного вещания, а также для малоимущих граждан.
Оренбургские вещатели о «22-й кнопке»
Как отмечает директор «Оренбургской медиагруппы» Александр Медведев (телекомпания «Регион»), возможность размещения общедоступного телеканала на 22 кнопке — это большой плюс для местных телекомпаний и зрителей. Жители всегда хотят быть в курсе событий и новостей, которые происходят в их городе — локальный контент очень ценят зрители:
«Мы получали и продолжаем получать большое количество звонков телезрителей, которые интересуются, почему они не видят местные программы, в том числе и новостные. Это еще раз подтверждает недостаточное количество городских телеканалов. Чем больше будет муниципальных телеканалов в каждом регионе — тем шире выбор источников информации».
Перспективы 22 кнопки как бизнес-проекта в компании оценивают как вполне успешные: для местного вещателя он привлечет локальных рекламодателей.
Отметим, что интерес к закреплению «22-й кнопки» за городскими или муниципальными телеканалами проявили свыше 150 городов.