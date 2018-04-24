Оренбургские вещатели оценили возможность возвращения в «цифру»

Что такое «22-я кнопка»?

Вопрос о создании этой кнопки подняли журналисты еще на медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость» в Санкт-Петербурге в апреле 2017 года. Они предполагали ввести особый статус как для региональных, так и для муниципальных каналов. А на первом Забайкальском медиафоруме представители СМИ отметили, что со стартом вещания «цифры» федеральным каналам «региональные» стали не нужны.

Напомним, что почти год назад в рамках программы «Развитие телерадиовещания в России в 2009–2018 гг.» пропали местные новости и телепрограммы. Делать местные вставки после запуска «цифры» стало невозможно. На данный момент технически есть возможность включать в цифровой сигнал только местные рекламные ролики, но не программы.

Что сказал о «22-й кнопке» Владимир Путин?

«Посмотрим насчет этой «22 кнопки»… В мои планы совсем не входит оставить часть граждан страны без телевидения. Думаю, что опасения становятся менее острыми, потому что те два мультиплекса — 10 каналов в «цифре» — это важное направление, но, как выясняется, не единственно. И этот способ улучшения качества сигнала не является единственным — есть и новые формы. Прежде, чем отключать аналоговое телевидение, мы должны сто раз посмотреть, каковы будут результаты», — отметил глава государства.

Соответствующее поручение о «22-й кнопке» глава государства дал также по итогам работы медиафорума региональных и местных СМИ в Калининграде

Как сообщается на сайте Кремля, соответствующий доклад должен быть представлен Правительством до 1 июля 2018 года.

К этому же сроку кабмин должен представить предложения по внесению изменений в законодательство, связанных с обеспечением технической возможности приема сигнала обязательных общедоступных теле— и радиоканалов для жителей населенных пунктов, расположенных вне зоны эфирного наземного вещания, а также для малоимущих граждан.

Оренбургские вещатели о «22-й кнопке»

Как отмечает директор «Оренбургской медиагруппы» Александр Медведев (телекомпания «Регион»), возможность размещения общедоступного телеканала на 22 кнопке — это большой плюс для местных телекомпаний и зрителей. Жители всегда хотят быть в курсе событий и новостей, которые происходят в их городе — локальный контент очень ценят зрители:

«Мы получали и продолжаем получать большое количество звонков телезрителей, которые интересуются, почему они не видят местные программы, в том числе и новостные. Это еще раз подтверждает недостаточное количество городских телеканалов. Чем больше будет муниципальных телеканалов в каждом регионе — тем шире выбор источников информации».

Перспективы 22 кнопки как бизнес-проекта в компании оценивают как вполне успешные: для местного вещателя он привлечет локальных рекламодателей.

Отметим, что интерес к закреплению «22-й кнопки» за городскими или муниципальными телеканалами проявили свыше 150 городов.