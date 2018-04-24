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СМИ: Поместье вице-премьера Александра Хлопонина в Италии купил миллиардер Михаил Прохоров
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СМИ: Поместье вице-премьера Александра Хлопонина в Италии купил миллиардер Михаил Прохоров 

Интересант 40 минут назад
Вице-премьер российского правительства Александр Хлопонин, как стало известно недавно после публикации деклараций о доходах, заработал в 2017 году больше всех министров РФ из-за продажи виллы Форте-дей-Марми на западном побережье Италии.
Она принадлежала Хлопонину, согласно декларациям о доходах и имуществе, с 2008 года. Как сообщает Би-би-си, приобрела поместье FDM Real Estate Ltd, принадлежащая Neptolino Holdings Михаила Прохорова. Обе компании зарегистрированы по одному и тому же адресу на Кипре.
Напомним, что доход Александра Хлопонина за 2017 год составил 2,9 миллиарда рублей.
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