СМИ: Поместье вице-премьера Александра Хлопонина в Италии купил миллиардер Михаил Прохоров

Она принадлежала Хлопонину, согласно декларациям о доходах и имуществе, с 2008 года. Как сообщает Би-би-си, приобрела поместье FDM Real Estate Ltd, принадлежащая Neptolino Holdings Михаила Прохорова . Обе компании зарегистрированы по одному и тому же адресу на Кипре

Напомним, что доход Александра Хлопонина за 2017 год составил 2,9 миллиарда рублей.