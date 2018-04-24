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Правительство утвердило правила вывоза биоматериала из России
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Правительство утвердило правила вывоза биоматериала из России 

Парламентская газета 45 минут назад
Фото: Парламентская газета
Председатель Правительства Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении правил вывоза из страны биоматериала, который был получен при проведении клинического исследования.
Соответствующий документ, подписанный премьером 21 апреля, размещён во вторник на официальном портале правовой информации.
В тексте постановления отмечается, что правила утверждают порядок вывоза биоматерилов прилагаемые правила вывоза из РФ биологического материала, полученного после клинических исследований биомедицинского клеточного продукта.
По новым правилам, вывоз из России биологического материала будет осуществляться на основании заключения Минздрава, которое будет выдаваться сроком на один год.
Осенью 2017 года в рамках заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека Президент России Владимир Путин поднял вопрос о целесообразности сбора иностранцами биологического материала граждан России.
По его словам, материалы собираются среди разных этносов и людей, проживающих в различных географических точках России.
Президент добавил, что подобная работа ведётся «целенаправленно и профессионально». После этого представители американской стороны признались в сборе биоматериала россиян, в частности в Пентагоне уточнили, что эта работа проводится в целях исследований опорно-двигательного аппарата.
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