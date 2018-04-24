Правительство утвердило правила вывоза биоматериала из России

Председатель Правительства Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении правил вывоза из страны биоматериала, который был получен при проведении клинического исследования.

Соответствующий документ, подписанный премьером 21 апреля, размещён во вторник на официальном портале правовой информации.

В тексте постановления отмечается, что правила утверждают порядок вывоза биоматерилов прилагаемые правила вывоза из РФ биологического материала, полученного после клинических исследований биомедицинского клеточного продукта.

По новым правилам, вывоз из России биологического материала будет осуществляться на основании заключения Минздрава , которое будет выдаваться сроком на один год.

По его словам, материалы собираются среди разных этносов и людей, проживающих в различных географических точках России.