«Газпром» ждет предложений по украинскому транзиту после 2019 года

Российский концерн готов начать переговоры по новому контракту

Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заверил, что действующий контракт на транзит российского газа через территорию Украины не будет продлен ни при каких обстоятельствах. Однако это не означает, что прокачка топлива через Незалежную прекратится, отметил он.

Объем транзита российского газа через Украину после 2019 года будет зависеть от условий нового контракта, сообщил Медведев на конференции «Перспективы энергетического сотрудничества Россия ЕС . Газовый аспект» в Берлине, передает ТАСС

По его словам, «Нафтогаз» должен обосновать экономическую привлекательность транзита через территорию Украины. Пока стороны ведут консультации на эту тему, но переговоров как таковых нет.

«Итогом переговоров может стать не только объем транзита, но и сами условия этого транзита. Необходимо, чтобы Украина сделала соответствующие предложения», — пояснил зампред правления «Газпрома».

Он подчеркнул, что действующий контракт не будет продлен ни при каких обстоятельствах. «Даже при смене Солнца и Луны, продлеваться не будет», — цитирует Медведева «Интерфакс»

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания никогда не ставила вопрос о полном отказе от прокачки газа по территории Незалежной. Если Киев докажет экономическую целесообразность нового контракта, транзит может сохраниться, но в сокращенных объемах — до 10-15 миллиардов кубометров в год, отметил он.

Тем временем «Нафтогаз» заявил, что если украинскую сторону не удовлетворит соглашение с Россией об объемах транзита газа после 2019 года, то уже в 2018 году Киев может повысить тариф на транзит топлива.