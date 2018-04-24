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Зять избил ветерана войны в Свердловской области
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Зять избил ветерана войны в Свердловской области 

360tv.ru 46 минут назад
На Урале 92‐летнего ветерана войны Ханифа Ситдикова жестоко избил зять. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на «КП‐Урал».
За ветераном никто не ухаживал, несмотря на то, что пенсионер ежемесячно давал безработному зятю по 30 тысяч рублей.
А сейчас я живу один. Дочь умерла. А он все на себя переписал: дом и две квартиры. И тут он ко мне пришел и говорит: «Выписывайся, я квартиру продам. Она теперь не твоя, уходи». Я сказал, что мне некуда деваться. И тут он меня как избил…
— Ханиф Ситдиков.
По данным информагентства, после избиения мужчина пригрозил пострадавшему увезти его в лес и убить. В настоящее время сотрудники регионального СК устанавливают обстоятельства инцидента.
21 апреля в Екатеринбурге покончил с собой ветеран войны, после того как две женщины похитили у него около 60 тысяч рублей.
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