Правительство утвердило правила вывоза биоматериалов россиян 

На массовый сбор биоматериалов граждан осенью прошлого года обратил внимание президент РФ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, устанавливающее правила вывоза биоматериалов граждан страны за границу.
Согласно утвержденным правилам, опубликованным на портале правовой информации, вывоз биоматериалов будет возможен только с разрешения Министерства здравоохранения, которое будет выдаваться сроком на один год.
Для получения разрешения на вывоз организация, собирающая биоматериал, должна будет предоставить информацию о том, в какую страну его вывозят и с какой целью. Также организация должна иметь разрешение Минздрава на проведение клинических исследований.
На сбор биоматериалов граждан РФ по всей стране осенью прошлого года обратил внимание президент Владимир Путин. Позднее сбор образцов подтвердил Пентагон. В ведомстве заявили, что получают их со всего мира для исследования заболеваний опорно-двигательного аппарата.