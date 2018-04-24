Правительство утвердило правила вывоза биоматериалов россиян

На массовый сбор биоматериалов граждан осенью прошлого года обратил внимание президент РФ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, устанавливающее правила вывоза биоматериалов граждан страны за границу.

Согласно утвержденным правилам, опубликованным на портале правовой информации, вывоз биоматериалов будет возможен только с разрешения Министерства здравоохранения , которое будет выдаваться сроком на один год.

Для получения разрешения на вывоз организация, собирающая биоматериал, должна будет предоставить информацию о том, в какую страну его вывозят и с какой целью. Также организация должна иметь разрешение Минздрава на проведение клинических исследований.