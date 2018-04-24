Пять браконьеров пойдут под суд 

Фото отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Владимирской области
На водоемах Владимирской области в последние годы процветает браконьерство, о чем хорошо известно «правильным» рыболовам, соблюдающим законы. Совсем недавно мы сообщали о вопиющем случае, когда двое жителей Суздаля белым днем перегораживали сетью речку Каменка прямо на глазах у туристов. К сожалению, данные браконьеры так и не ответят за свое правонарушение, поскольку вовремя отреагировать на сигнал правоохранительным органам так и не удалось. Когда полицейские прибыли на место происшествия, от рыбаков на лодке и след простыл.
В марте этого года мы также сообщали о массовой незаконной ловле рыбы видом снасти — «багрилками» на зимовальной яме Клязьмы возле моста южной объездной дороги города Владимира. На данный сигнал оперативно отреагировала транспортная полиция линейного отдела МВД, которая провела рейд по Клязьме. Правда, задержать с «багрилкой» на месте преступления удалось только одного браконьера, на которого было возбуждено уголовное дело за незаконную добычу водных биологических ресурсов.
Впрочем, говорить о том, что случаи наказания браконьеров единичны, не совсем корректно. Сегодня отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Владимирской области отчитался о проведении целого ряда рейдов в период с 20 марта по 6 апреля. За это время, еще по льду, инспекторы посетили более 20 водных объектов. В их число вошли река Ока с притоками (Гусь, Унжа и Ушна), река Клязьма с притоками (Шерна, Киржач, Пекша, Колокша, Нерль, Судогда, Уводь, Лух, Суворощ), озера Урванское, Виша, Глушица, Свято, Каринское и водохранилище Глазовское.
По итогам рейдов было поймано сразу 17 рыбаков, ловящих на запрещенныеснасти. В отношении каждого из них были возбуждены дела об административном правонарушении по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ за нарушение правил рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. Всем им грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей.
Но далеко не все пойманные браконьеры отделаются штрафом. Тем, кто ловил на запретную снасть, но не поймал ни одной рыбы, уголовное преступление не грозит. А вот браконьеры, пойманные на месте преступления с рыбой, считаются нарушившими Уголовный кодекс, а именно — статью 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».
Ответственность по этой статье куда строже — до 2 лет лишения свободы либо крупный штраф (до 500 тысяч рублей).
Как сообщается на официальном сайте отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Владимирской области, в правоохранительные органы по итогам рейда были переданы 6 материалов на 7 участников незаконной ловли. На сегодняшний день возбуждено уже 5 уголовных дел! Так что скоро браконьеры сядут на скамью подсудимых.
Также сообщается, что в ходе рейда у браконьеров было изъято 20 единиц орудий ловли, в том числе 5 сетей, 4 вентеря и 11 косынок.
Что же касается видового состава пойманной рыбы, то он не так уж и богат. Из 19,8 килограммов «конфиската» 8 килограммов приходится на щуку, 8,5 килограммов на плотву и 3,3 килограмма на густеру.
С 1 апреля по 10 июня на всей территории области объявлен нерестовый запрет, так что любой, кто попадется на незаконной ловле, совершает уголовное преступление. Это стоит помнить тем, кто собирается поймать рыбки на ушицу с помощью запретных способов ловли. Ознакомиться с правилами ловли на территории любого региона можно на официальном сайте федерального агентства Росрыболовства.