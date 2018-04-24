Пять браконьеров пойдут под суд

Фото отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Владимирской области

На водоемах Владимирской области в последние годы процветает браконьерство, о чем хорошо известно «правильным» рыболовам, соблюдающим законы. Совсем недавно мы сообщали о вопиющем случае, когда двое жителей Суздаля белым днем перегораживали сетью речку Каменка прямо на глазах у туристов. К сожалению, данные браконьеры так и не ответят за свое правонарушение, поскольку вовремя отреагировать на сигнал правоохранительным органам так и не удалось. Когда полицейские прибыли на место происшествия, от рыбаков на лодке и след простыл.

В марте этого года мы также сообщали о массовой незаконной ловле рыбы видом снасти — «багрилками» на зимовальной яме Клязьмы возле моста южной объездной дороги города Владимира . На данный сигнал оперативно отреагировала транспортная полиция линейного отдела МВД, которая провела рейд по Клязьме. Правда, задержать с «багрилкой» на месте преступления удалось только одного браконьера, на которого было возбуждено уголовное дело за незаконную добычу водных биологических ресурсов.

Впрочем, говорить о том, что случаи наказания браконьеров единичны, не совсем корректно. Сегодня отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Владимирской области отчитался о проведении целого ряда рейдов в период с 20 марта по 6 апреля. За это время, еще по льду, инспекторы посетили более 20 водных объектов. В их число вошли река Ока с притоками (Гусь, Унжа и Ушна), река Клязьма с притоками (Шерна, Киржач , Пекша, Колокша, Нерль Судогда , Уводь, Лух , Суворощ), озера Урванское, Виша, Глушица, Свято, Каринское и водохранилище Глазовское.

По итогам рейдов было поймано сразу 17 рыбаков, ловящих на запрещенныеснасти. В отношении каждого из них были возбуждены дела об административном правонарушении по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ за нарушение правил рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. Всем им грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей.

Но далеко не все пойманные браконьеры отделаются штрафом. Тем, кто ловил на запретную снасть, но не поймал ни одной рыбы, уголовное преступление не грозит. А вот браконьеры, пойманные на месте преступления с рыбой, считаются нарушившими Уголовный кодекс, а именно — статью 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Ответственность по этой статье куда строже — до 2 лет лишения свободы либо крупный штраф (до 500 тысяч рублей).

Как сообщается на официальном сайте отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Владимирской области, в правоохранительные органы по итогам рейда были переданы 6 материалов на 7 участников незаконной ловли. На сегодняшний день возбуждено уже 5 уголовных дел! Так что скоро браконьеры сядут на скамью подсудимых.

Также сообщается, что в ходе рейда у браконьеров было изъято 20 единиц орудий ловли, в том числе 5 сетей, 4 вентеря и 11 косынок.

Что же касается видового состава пойманной рыбы, то он не так уж и богат. Из 19,8 килограммов «конфиската» 8 килограммов приходится на щуку, 8,5 килограммов на плотву и 3,3 килограмма на густеру.