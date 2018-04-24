В Совфеде выступили против расширения НАТО в Европе

БАНЯ-ЛУКА, 24 апр — РИА Новости Россия выступает против расширения НАТО в Европе, заявила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко. "Мы выступаем против расширения НАТО в Европе, выступаем против милитаризации европейских государств, против новых разделительных линий, которые создаются таким образом", — сказала Матвиенко журналистам, отвечая на вопрос о том, как Россия относится к вопросу вступления Боснии и Герцеговины в НАТО. Матвиенко во главе делегации верхней палаты российского парламента 23-24 апреля посещает Боснию и Герцеговину с официальным визитом.