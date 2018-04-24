С начала сезона охоты на пернатую дичь выявлено почти 200 нарушений в Нижегородской области

Об этом сообщили в региональном Госохотнадзоре.

Сезон охоты на пернатую дичь продлится с 14 по 23 апреля в южной части региона и с 21 по 30 апреля — в северной.

«С начала сезона охоты на пернатую дичь выявлено 178 нарушений правил охоты, составлено 198 протоколов об административных правонарушениях и изъято 23 единицы оружия», — сообщил начальник Нижегородского МРО госохотнадзора Дмитрий Иванов . В эти сроки охота разрешена только на самцов: глухарей на току, тетеревов из укрытия, вальдшнепа на вечерней тяге, селезней уток из укрытия с использованием подсадных уток.

В регионе работают антибраконьерские группы, в которые входят государственные охотинспекторы, сотрудники полиции, Росгвардии и производственные охотинспекторы.