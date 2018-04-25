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Спасти не удалось. В центре Екатеринбурга прокуратура закрывает известный ТЦ
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Спасти не удалось. В центре Екатеринбурга прокуратура закрывает известный ТЦ 

Деловой Квартал 1 час назад
Фото: Новый Калининград.Ru
В Торговом центре массово нарушались правила противопожарной безопасности, не хватало документов для законной эксплуатации. А еще обнаружились фиктивные сделки с имуществом. Вечером 25 апреля в Екатеринбурге сотрудники прокуратуры и службы судебных приставов приступили к закрытию развлекательного центра Guru по адресу ул. Репина, 22.
Основанием стало решение суда по иску Департамента государственного жилищного и строительного надзора. Оказывается, ТЦ Guru работал без разрешения на ввод в эксплуатацию, которое является основным для подтверждения безопасности объекта. При этом по сведениям СМИ, с декабря 2016 по октябрь 2017 года в нем обнаружили более 50 нарушений, в том числе требований пожарной безопасности.
Стоит добавить, что две компании, занимавшеися этим ТЦ, находились в странных коммерческих отношениях. Застройщиком центра выступало ООО «Сервис-тур», а в июле 2014 года эта компания продала имущество ООО «Компания „НК“». И это при том, что учредителем обеих компаний являлся один и тот же человек — Евгений Тагинцев. Арбитраж признал эту сделку недействительной. На данный момент компании «Сервис-тур» и «Компания „НК“» ликвидируются.
На данный момент в здании Guru работают гостиничный комплекс, фитнес-центр, танцевальный зал, ресторан.
Напомним, что из-за отсутствия документов на ввод в эксплуатацию на несколько месяцев был закрыт торговый центр, расположенный на перекрестке улиц Радищева-8 Марта. В ноябре 2017 г. компания-застройщик «БиЭль» получила все необходимые документы. Одним из первых в здание заехало кафе Lamadjo.
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